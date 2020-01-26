В Кемеровской области из-за скопления снега рухнула крыша завода «Новотранс»
В Прокопьевске Кемеровской области обрушилось здание цеха вагоноремонтного завода «Новотранс». Следователи проводят проверку.
Сообщается, что 40 рабочих самостоятельно эвакуировались из здания.
«Находящиеся на смене услышали треск, после чего незамедлительно вышли из здания. В этот момент произошло обрушение кровли. На данный момент имеется информации о том, что в больницу обратилась 47-летняя женщина с ушибленной раной», — сообщили в СКР по региону.
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места инцидента. На них видно, что крыша цеха завалилась на бок и просела практически по всей длине здания.
Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе скопление снега на крыше здания и изношенность постройки.
ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» осуществляет деповской, капитальный и текущий ремонт грузовых вагонов, а также ремонт колесных пар. На предприятии работает 851 человек.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?