В Кемеровской области из-за скопления снега рухнула крыша завода «Новотранс»

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В Прокопьевске Кемеровской области обрушилось здание цеха вагоноремонтного завода «Новотранс». Следователи проводят проверку.

Фото: СКР по Кемеровской области

Сообщается, что 40 рабочих самостоятельно эвакуировались из здания. «Находящиеся на смене услышали треск, после чего незамедлительно вышли из здания. В этот момент произошло обрушение кровли. На данный момент имеется информации о том, что в больницу обратилась 47-летняя женщина с ушибленной раной», — сообщили в СКР по региону.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места инцидента. На них видно, что крыша цеха завалилась на бок и просела практически по всей длине здания.