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26 января,
2020
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Новости

В Кемеровской области из-за скопления снега рухнула крыша завода «Новотранс»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Прокопьевске Кемеровской области обрушилось здание цеха вагоноремонтного завода «Новотранс».  Следователи проводят проверку. 

В Кемеровской области из-за скопления снега рухнула крыша завода «Новотранс»
Фото: СКР по Кемеровской области

Сообщается, что 40 рабочих самостоятельно эвакуировались из здания. 

«Находящиеся на смене услышали треск, после чего незамедлительно вышли из здания. В этот момент произошло обрушение кровли. На данный момент имеется информации о том, что в больницу обратилась 47-летняя женщина с ушибленной раной», — сообщили в СКР по региону. 

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места инцидента. На них видно, что крыша цеха завалилась на бок и просела практически по всей длине здания.

В Кемеровской области из-за скопления снега рухнула крыша завода «Новотранс»
В Кемеровской области из-за скопления снега рухнула крыша завода «Новотранс»

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе скопление снега на крыше здания и изношенность постройки.


ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» осуществляет деповской, капитальный и текущий ремонт грузовых вагонов, а также ремонт колесных пар. На предприятии работает 851 человек.

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