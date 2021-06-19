В Кемеровской области разбился самолет с парашютистами: есть погибшие

В Кемеровской области разбился самолет Л-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты, сообщает ТАСС. В результате крушения самолета погибли четверо, четыре человека находятся в тяжелом состоянии и 11 человек в состоянии средней степени тяжести.

По информации телеграм-канала 112, предварительная причина жесткой посадки: самолёт л-410 не смог набрать высоту – при взлёте начал разворачиваться и задел крылом землю. Телеграм-канал сообщает о семи погибших.

Самолет Л-410 столкнулся с деревьями при снижении, к которому привел отказ двигателя, сообщили «Интерфаксу» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю», — пояснили в СК на транспорте.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования