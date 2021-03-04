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04 марта,
2021
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Новости

В Кемерове будут судить мужчину, укравшего у томича миллион рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Кемеровские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража».

В Кемерове будут судить мужчину, укравшего у томича миллион рублей

Как сообщает пресс-служба УМВД по Кемеровской области, в конце 2020 года в полицию обратился 59-летний житель Томска. Он рассказал, что приехал в Кемерово, чтобы купить квартиру. При себе он имел крупную сумму наличных. Мужчина остановился в гостинце, где и поделился своими планами с соседом по комнате. Мужчины решили отметить знакомство и предстоящую сделку. После совместного употребления алкоголя, потерпевший уснул, а его сосед забрал у него деньги и скрылся.


Полицейские оперативно установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.


В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания 10 лет лишения свободы.


В ходе оперативных и следственных действий сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу похищенные деньги.

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