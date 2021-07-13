В Кедровом суд оштрафовал мужчину за попытку задушить своего несовершеннолетнего сына

Кедровский районный суд признал виновным в административном правонарушении мужчину, который ударил своего несовершеннолетнего сына, а затем пытался его задушить. Об этом говорится на сайте суда.

В ходе суда выяснилось, что мужчина, находясь дома, ударил своего несовершеннолетнего сына сначала по голове, а затем в область правой щеки. Затем подсудимый обхватил «своей рукой шею сына, сдавливал ее, в результате чего у несовершеннолетнего образовались кровоподтеки в области шеи и щеки». Сын подсудимого испытал физическую боль, но при этом «вреда здоровью причинено не было».

В свою очередь, несовершеннолетний потерпевший пояснил, что отец его бьет после того, как поругается и подерется с мамой. Младшего сына мужчина не трогает, так как тот еще маленький.

«В тот вечер папа был дома. Он просто хотел курить и искал зажигалку и не мог ее найти, при этом заставлял искать зажигалку его. Когда он не смог найти зажигалку, папа стал очень злым и ударил его кулаком по правой щеке, потом он нашел зажигалку, покурил, потом подошел к нему и укусил его за правую щеку, а затем взял его за шею и начал душить. Он просил отца остановиться, но тот не останавливался, в это время он не засыпал, потом отец отпустил его и он убежал. Потом пришла мама и полицейский, который надел на папу наручники. Когда папа его бил, ему было сильно больно, и он просил папу остановиться, но папа был злой, когда он его душил, ему также было больно», — говорится в приговоре суда.

В суде мужчина вину свою не признал и показал, что повреждения на шее у ребенка возникли от действий матери, так как именно она хватала его за шею, поскольку сын ее «выбесил», а укус на щеке ребенка остался после игры.

В итоге суд признал жителя Кедрового виновным и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 7000 рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.