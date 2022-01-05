В Казахстане проходят массовые протесты из-за роста цен на газ. Главное

Протесты из-за резкого (с 10 до 20 рублей за литр) повышения цен на сжиженный газ, который используется для отапливания большинства домов и работы автомобилей, начались 2 января в казахстанском Жанаозене. В 2011 году там же во время забастовки нефтяников и столкновений с силовиками погибли несколько десятков человек, хотя официально объявили о 17 убитых.

Вечером 4 января протесты охватили большую часть Казахстана. Правительство страны пообещало выполнить требования протестующих, но даже после этого люди на улицах не начали расходиться. В некоторых городах, включая крупнейший по численности населения — Алматы — протестующие потребовали полной смены власти в стране.

Обновлено в 15:36. В Алматы продолжаются столкновения силовиков и протестующих, последние подходят к площади Республики. Только в Алматы в ходе протестов, по официальным данным, пострадали 190 человек, из них 137 — сотрудники полиции и ОМОНа. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» призвала власти защитить их имущество от погромов. Большинство магазинов и кафе в городе не работают, также в Алматы ограничен въезд из-за режима чрезвычайного положения.

Обновлено в 14:33. В Жанаозене протестующие потребовали проведения прямых выборов городских и областных акимов, возвращения Конституции 1993 года, по которой Казахстан был парламентской республикой, и отказа от преследований гражданских активистов.

Обновлено в 14:07. В Актобе протестующие пришли к оцепленному ОМОНом акимату и ждут выхода акима области. Полицейские заявили, что «не будут поднимать руку на народ». В Алматы участники протестов идут к центру города, где снова слышны взрывы светошумовых гранат. В стране по-прежнему не работает мобильный интернет и мессенджеры.

Обновлено в 11:47. В Жанаозене задержали директора газоперерабатывающего завода, который обеспечивает сжиженным газом большую часть Казахстана. Он якобы без причины повысил цену на газ. МВД Казахстана рассказало о задержании более 200 человек за нарушение общественного порядка во время протестов в стране. По данным ведомства, от рук протестующих пострадали 95 силовиков, повреждения получили 37 служебных автомобилей. МВД также сообщило о нападении на здания акиматов (городской администрации) в Алматы, Шымкенте и Таразе.