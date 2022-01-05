В Казахстане проходят массовые протесты из-за роста цен на газ. Главное

Протесты из-за резкого (с 10 до 20 рублей за литр) повышения цен на сжиженный газ, который используется для отапливания большинства домов и работы автомобилей, начались 2 января в казахстанском Жанаозене. В 2011 году там же во время забастовки нефтяников и столкновений с силовиками погибли несколько десятков человек, хотя официально объявили о 17 убитых.
Вечером 4 января протесты охватили большую часть Казахстана. Правительство страны пообещало выполнить требования протестующих, но даже после этого люди на улицах не начали расходиться. В некоторых городах, включая крупнейший по численности населения — Алматы — протестующие потребовали полной смены власти в стране.
Обновлено в 15:36. В Алматы продолжаются столкновения силовиков и протестующих, последние подходят к площади Республики. Только в Алматы в ходе протестов, по официальным данным, пострадали 190 человек, из них 137 — сотрудники полиции и ОМОНа. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» призвала власти защитить их имущество от погромов. Большинство магазинов и кафе в городе не работают, также в Алматы ограничен въезд из-за режима чрезвычайного положения.
Обновлено в 14:33. В Жанаозене протестующие потребовали проведения прямых выборов городских и областных акимов, возвращения Конституции 1993 года, по которой Казахстан был парламентской республикой, и отказа от преследований гражданских активистов.
Обновлено в 14:07. В Актобе протестующие пришли к оцепленному ОМОНом акимату и ждут выхода акима области. Полицейские заявили, что «не будут поднимать руку на народ». В Алматы участники протестов идут к центру города, где снова слышны взрывы светошумовых гранат. В стране по-прежнему не работает мобильный интернет и мессенджеры.
Обновлено в 11:47. В Жанаозене задержали директора газоперерабатывающего завода, который обеспечивает сжиженным газом большую часть Казахстана. Он якобы без причины повысил цену на газ. МВД Казахстана рассказало о задержании более 200 человек за нарушение общественного порядка во время протестов в стране. По данным ведомства, от рук протестующих пострадали 95 силовиков, повреждения получили 37 служебных автомобилей. МВД также сообщило о нападении на здания акиматов (городской администрации) в Алматы, Шымкенте и Таразе.
После начала массовых митингов в Казахстане начались проблемы с интернетом: вечером 5 января проект GlobalCheck зафиксировал полное отключение интернета в Алматы. Также власти начали блокировать веб-версию Telegram и VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки, также сообщалось о недоступности мессенджеров Signal и WhatsApp.
В Алматы произошли столкновения протестующих и силовиков, как сообщает «Медиазона. Центральная Азия»*, полицейские применили против жителей города светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Люди начали разбивать полицейские машины и отбирать щиты у сотрудников ОМОНа. Несколько автомобилей на улицах загорелись, одна из полицейских машин, разбитых протестующими, взорвалась.
В Алматы и Мангистауской области, куда входит запустивший протесты Жанаозен, на срок до 19 января ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час: запрещены все массовые мероприятия, ограничено передвижение людей. На данный момент известно о задержаниях примерно 300 жителей Алматы, задержанные есть также в Шымкенте и Уральске, при этом в Актобе полиция отпустила всех участников протестных акций.
Помимо смены правительства страны алматинцы потребовали отставки Нурсултана Назарбаева (в 2019 году Назарбаев, занимавший к тому моменту пост главы Казахстана почти 30 лет, ушел с поста президента, сохранив за собой множество полномочий, а также посты главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан»)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении призвал граждан «не поддаваться на провокации изнутри и извне» и заявил, что «власть не падет», пообещав при этом, что все законные требования митингующих будут учтены. Позже Токаев принял отставку правительства Казахстана, заявив, что оно «несет особую вину за сложившуюся в стране протестную ситуацию». Исполняющим обязанности главы правительства был назначен министр финансов Алихан Смаилов.
В стране на полгода ввели государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Также госрегулированию подвергнутся цены на социально значимые продовольственные товары.
* «Медиазона» признана в России СМИ, выполняющим функции «иностранного агента»