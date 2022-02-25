В Казахстане откроется филиал Томского госуниверситета

Россия и Казахстан договорились о создании филиалов российских вузов в Республике Казахстан и филиалов казахстанских вузов в России. Филиал Томского государственного университета откроется в стране в рамках договоренности, сообщается на сайте Минобрнауки России.

О начале сотрудничества двух стран 10 февраля в Москве договорились Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Речь шла о новых проектах в сфере энергетики, технологий, образования, культуры. 24 февраля в Казахстане побывали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Минобрнауки Валерий Фальков, которые вели переговоры с местным председателем правительства Алиханом Смаиловым и министром образования и науки Республики Казахстан Асхатом Аймагамбетовым.

«В дополнение к работающим в Республике четырем филиалам российских университетов планируются к открытию новые отделения НИЯУ «МИФИ», МГТУ имени Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Томского и Новосибирского госуниверситетов, РГСУ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, НИТУ «МИСиС». Кроме того, и другие российские вузы выразили желание сотрудничать с Казахстаном, в том числе в форме двойных дипломов и совместных образовательных проектов. Среди них Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Воронежский государственный технический университет», ― отметил Валерий Фальков по итогам встречи.

Полный перечень вузов, которые смогут открывать свои подразделения, а также профессии, специальности и направления подготовки определит специальная комиссия по сотрудничеству в сфере образования и науки. Филиалы в России и Казахстане будут действовать в рамках местного законодательства и устава головного вуза. Выпускники российских вузов получат документы об образовании российского образца, казахстанских учебных заведений ― казахстанского.

По информации Минобрнауки, сейчас в Казахстане работают четыре филиала российских высших учебных заведений: «Восход» Московского авиационного института, Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, Челябинского государственного университета, МГУ М.В. Ломоносова. В них учатся около 4,5 тысяч человек.