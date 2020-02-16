В Каргаске и Парабели прошла реконструкция событий 1942 года
15 февраля в Каргасокском и Парабельском районах стартовал межрегиональный патриотический проект «Красный обоз». Это реконструкция исторического события, рассказывающая о трудовом подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Проект готовили на основе архивных и документальных данных при участии свидетелей тех событий.
На реконструкции присутствовали труженики тыла, которые до сих пор живут в северных регионах. Жители сибирских сел услышали из первых уст, как ловили рыбу во время войны и с какими трудностями сталкивались в тылу.
— Когда началась война, мне было 13 лет, — рассказывает Георгий Грель. – Я учился в школе. Однажды к нам в деревню привезли черноморских моряков и немцев с Алтая, чтобы те рыбачили. И что, думаете, получилось? Одни сроду льда не видывали, другие – не неводили. И они вместо лунок начали долбить во льду такие длинные траншеи: «А как, говорят, еще можно невод подо льдом тащить?». Я все бросил и стал их учить. А потом меня позвал к себе бригадир и сказал, что я буду у них главным.
Одежду для восстановления исторических событий искали в течение двух месяцев среди жителей районных центров и отдаленных деревень. Давали объявление в районных газетах, перебирали чердаки и подвалы.
— На мне сейчас тулуп собачий, шапка меховая, собачьи рукавицы и пимы, то есть валенки. В такой одежде, действительно, ходили наши предки, — говорит участник реконструкции в Парабели Александр. – Конечно, после нашей одежды во всем этом немного не удобно ходить, но зато точно не замерзнешь.
Историческая справка: в январе 1942 года шахтеры и металлурги Кузбасса обратились к жителям Нарымского края с просьбой помочь с продовольствием. Рабочие региона откликнулись на обращение и предложили организовать Красный обоз – 400 подвод с рыбой в подарок шахтерам и металлургам. Начинание разошлось по всему Нарымскому округу. Рыбаки резко подняли производительность труда, расширили рыбные промыслы, вышли на отдаленные водоемы, которыми раньше не пользовались, ввели новые рыбоприемные и обрабатывающие пункты. Первого декабря 1942 года из Томска в Кемерово вышел первый обоз в составе 2100 подвод.
— Слезы на глаза наворачиваются, когда видишь это шествие, — говорит жительница Каргаска Елена. – Я сразу представляю, что вот сейчас начнись война – мы останемся с детьми и также пойдем на Обь рыбачить. Страшно, холодок по спине. А они как-то пережили все это и еще планы перевыполняли, работали в морозы с голыми руками.
В рамках проекта «Красный обоз» исторические события 1942 года будут реконструированы также в Колпашевском, Чаинском, Молчановском, Кривошеинском районах, Томске и некоторых населенных пунктах Кемеровской области.
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