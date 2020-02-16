В Каргаске и Парабели прошла реконструкция событий 1942 года

— Когда началась война, мне было 13 лет, — рассказывает Георгий Грель. – Я учился в школе. Однажды к нам в деревню привезли черноморских моряков и немцев с Алтая, чтобы те рыбачили. И что, думаете, получилось? Одни сроду льда не видывали, другие – не неводили. И они вместо лунок начали долбить во льду такие длинные траншеи: «А как, говорят, еще можно невод подо льдом тащить?». Я все бросил и стал их учить. А потом меня позвал к себе бригадир и сказал, что я буду у них главным.