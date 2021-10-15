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  3. В Каргаске будут судить мужчину, выстрелившего в бензобак машины участкового
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В Каргаске будут судить мужчину, выстрелившего в бензобак машины участкового

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Каргасокский районный суд рассмотрит дело 62-летнего жителя села Средний Васюган, который, как утверждает следствие, выстрелом из ружья разбил окно соседского дома, а также прострелил бензобак машины местного участкового.

По данным следствия, в мае 2021 года мужчина проснулся ночью и заметил, что его сожительницы нет рядом. Тогда он взял гладкоствольное ружье и пошел к знакомому, предположив, что женщина находится там. 

«Чтобы напугать односельчанина, обвиняемый произвел выстрел в оконную раму его дома, после чего отправился назад. По дороге стрелок увидел припаркованный служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции. Припомнив обиды по поводу проверок, еженедельно проводимых в отношении него как ранее судимого лица, мужчина прострелил крыло машины в районе крышки бензобака», — сообщает региональная прокуратура.

Судить мужчину будут по статье о грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК).

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