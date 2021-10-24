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В Канске из-за пала травы начался сильный пожар

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В Канске Красноярского края из-за пала травы начался пожар. Площадь пожара уже выросла до семи гектаров, сообщает телеграм-канал Readovka.

«Под Канском пал травы, организованный местными, вышел из под контроля. Огонь почти подобрался к автозаправочной станции. Пожарные пытаются исправить ситуацию, но мешает сильный ветер. Тем временем люди начинают покидать свои дома из-за дыма и угроза взрыва АЗС», — говорится в сообщении.

Как сообщается в паблике "ЧП Канск"пожарным удалось ликвидировать возгорание.

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