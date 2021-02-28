В каких городах Сибири хуже убирают снег? Новосибирцы выяснили

Провести собственное исследование на тему уборки снега в соседних городах издание ngs.ru побудили многочисленные жалобы горожан на сугробы в самом Новосибирске. Для сравнения журналисты выбрали крупные города сибирских регионов — Тюмень, Омск, Красноярск, Томск… И — за компанию — амурский Белогорск, глава которого, побывав недавно в Новосибирске, по достоинству оценил высоту местных сугробов.

Журналисты НГС изучили протяженность дорожной сети в городах и количество снегоуборочной техники, которую власти обычно задействуют в период снегопадов. А потом посчитали, сколько единиц техники приходится на каждые 100 км дорог.





Таким образом выяснилось что лучше всех к снегопадам готова Тюмень — там на уборку каждой сотни километров должно приходится 47,4 единицы техники. Новосибирск на втором месте — 35 единиц. Томск, по расчетам издания, находится на пятом месте — 17,5 единиц. Это хуже, чем у Красноярска и Омска (32 и 27,6 соответственно), но лучше, чем в Новокузнецке, Барнауле и Кемерове (15,3 — 14,3 — 13,9 снегоуборочных машин на 100 км улично-дорожной сети соответственно). «Скромнее» всего снегоуборочный десант в амурском Белогорске — 5 единиц.