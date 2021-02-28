В каких городах Сибири хуже убирают снег? Новосибирцы выяснили
Провести собственное исследование на тему уборки снега в соседних городах издание ngs.ru побудили многочисленные жалобы горожан на сугробы в самом Новосибирске. Для сравнения журналисты выбрали крупные города сибирских регионов — Тюмень, Омск, Красноярск, Томск… И — за компанию — амурский Белогорск, глава которого, побывав недавно в Новосибирске, по достоинству оценил высоту местных сугробов.
Журналисты НГС изучили протяженность дорожной сети в городах и количество снегоуборочной техники, которую власти обычно задействуют в период снегопадов. А потом посчитали, сколько единиц техники приходится на каждые 100 км дорог.
Таким образом выяснилось что лучше всех к снегопадам готова Тюмень — там на уборку каждой сотни километров должно приходится 47,4 единицы техники. Новосибирск на втором месте — 35 единиц. Томск, по расчетам издания, находится на пятом месте — 17,5 единиц. Это хуже, чем у Красноярска и Омска (32 и 27,6 соответственно), но лучше, чем в Новокузнецке, Барнауле и Кемерове (15,3 — 14,3 — 13,9 снегоуборочных машин на 100 км улично-дорожной сети соответственно). «Скромнее» всего снегоуборочный десант в амурском Белогорске — 5 единиц.
Журналисты издания справедливо заметили, что качество уборки зависит также и от климатических факторов. Где-то осадков выпадает много, а где-то — не очень. Поэтому заодно они посчитали и уровень сложности очистки улиц от снега. Для этого вместе с данными о километрах и машинах им пришлось проанализировать еще и количество выпадающих твердых осадков в соседних городах.
На первом месте оказался Томск, где за зиму выпадает до 400 мм осадков. Сложность уборки в нем оценили в 7,3 балла. На втором месте Барнаул — 6,5. Новосибирск — на седьмом месте (2,4). А вот легче всего убирать снег должно быть в Красноярске (1).
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