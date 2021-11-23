В «Изумрудном городе» открылся новый пункт вакцинации

Сегодня в томском торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» начал работу новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Об этом сообщает оперштаб Томской области. Пункт будет работать ежедневно с 12 до 20 часов.

В социальных сетях томичи задались вопросом, как пройти на вакцинацию в «Изумрудный город», не имея QR-кода. Администратор ТРЦ по телефону сообщил журналисту ТВ2, что на входе необходимо сказать, что вы пришли привиться, и вас «без проблем пропустят».

Автор: телеграм-канал «Область здоровья»