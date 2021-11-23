В «Изумрудном городе» открылся новый пункт вакцинации

Сегодня в томском торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» начал работу новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Об этом сообщает оперштаб Томской области. Пункт будет работать ежедневно с 12 до 20 часов.
В социальных сетях томичи задались вопросом, как пройти на вакцинацию в «Изумрудный город», не имея QR-кода. Администратор ТРЦ по телефону сообщил журналисту ТВ2, что на входе необходимо сказать, что вы пришли привиться, и вас «без проблем пропустят».
В Томске кроме прививочных кабинетов, которые работают в каждой поликлинике, вакцинация проводится в 12 мобильных пунктах:
— в ТРЦ «Изумрудный город» (проспект Комсомольский, 13б);
— в торговом центре «Лето» (улица Нахимова, 8, стр. 13);
— в торговом комплексе «Стройпарк» (улица Пушкина, 59/1);
— в ритейл-парке «Мегаполис» (проспект Ленина, 217);
— в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (улица К. Маркса, 12);
— в отделениях МФЦ «Мои документы» (проспект Фрунзе, 103д и улица Пушкина, 63/5);
— в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (проспект Фрунзе, 116);
— в лечебно-диагностическом центре МИБС (улица Мичурина, 105);
— в медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156 и улица Репина, 12) и медико-санитарной части №3 (улица Пушкина, 69).