В Иркутской области заключенные устроили бунт и пожар в колонии

Осужденные исправительной колонии №15 в городе Ангарске устроили бунт и напали на сотрудника учреждения. Позднее на территории колонии произошел пожар. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно.

В колонии ИК-15 содержатся примерно 1,3 тысячи человек. По словам местного правозащитника, 9 апреля 17 осужденных вскрыли вены, в знак протеста против условий содержания и действий сотрудников УФСИН, сообщает Telegram-канал 112.





На сайте ГУФСИН по Иркутской области заявили о нападениии осужденных на одного из сотрудников колонии, которого в итоге госпитализировали.





«Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения», — говорится в сообщении.





Там подчеркивается, что остановка в учреждении контролируемая, а осужденные отказались от противоправных действий. Пострадавший сотрудник госпитализирован, осуждённым оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное уголовное дело о дезорганизация деятельности исправительного учреждения.