В Иркутской области заключенные устроили бунт и пожар в колонии

Осужденные исправительной колонии №15 в городе Ангарске устроили бунт и напали на сотрудника учреждения. Позднее на территории колонии произошел пожар. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно.
В колонии ИК-15 содержатся примерно 1,3 тысячи человек. По словам местного правозащитника, 9 апреля 17 осужденных вскрыли вены, в знак протеста против условий содержания и действий сотрудников УФСИН, сообщает Telegram-канал 112.
На сайте ГУФСИН по Иркутской области заявили о нападениии осужденных на одного из сотрудников колонии, которого в итоге госпитализировали.
«Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения», — говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что остановка в учреждении контролируемая, а осужденные отказались от противоправных действий. Пострадавший сотрудник госпитализирован, осуждённым оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное уголовное дело о дезорганизация деятельности исправительного учреждения.
Однако в пятницу вечером в колонии произошли массовые беспорядки, во время которых осужденные устроили поджог, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС. Огнем охвачены три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха. Источник сообщил, что жилые бараки не горят.
Правозащитник Павел Глущенко сообщил ТАСС, что в колонии продолжается бунт. По его словам, сейчас все подъездные пути в колонию перекрыты. Правозащитник утверждает, что среди заключенных есть тяжело пострадавшие. «Члены ОНК и правозащитники не могут туда попасть из-за карантина. Ситуация остается напряженной», — сказал он.
По данным Telegram-канала Baza, охрана колонии не пускает внутрь спасателей. Перед входом в ИК собрались несколько звеньев пожарных. По данным канала, конфликт между сотрудниками ФСИН и заключенными начался из-за сигарет – охрана начала отбирать их у тех, кто сидит в штрафном изоляторе.