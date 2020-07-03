В Иркутской области разработали концепцию сохранения деревянной архитектуры

Для разработки концепции сохранения деревянного зодчества была создана рабочая группа под председательством исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой. По результатам совместной работы сформированы областной реестр памятников деревянного зодчества и реестр памятников деревянного зодчества, попадающих в «группу риска» и требующих срочного проведения работ по сохранению. По предложению Общественной палаты Иркутской области в реестре памятников деревянного зодчества выделена отдельная группа – многоквартирные жилые дома. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о возможности их включения в отдельную региональную программу по капитальному ремонту.

Памятники деревянного зодчества важны для сохранения культурной идентичности народов России, они позволяют оценить самобытность и целостность русской культуры. Деревянная архитектура одна из ценнейших составляющих национального вклада России в мировое культурное наследие. Она воплощает строительную и художественную культуру народов нашей страны во всем многообразии стилей, традиций и широте использования, - говорится в концепции сохранения памятников деревянной архитектуры.

При этом в проекте концепции отмечается, что ситуация, сложившаяся с обеспечением сохранности памятников деревянного зодчества, на территории Иркутской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации – критическая. «К настоящему времени накопился целый ряд проблем по сохранению и использованию памятников деревянного зодчества, которые требуют системного государственного подхода и планомерного комплексного решения», говорится в документе.

Познакомиться полностью с концепцией сохранения памятников деревянной архитектуры в Иркутской области можно здесь. В реестр первоочередных объектов для спасения включены памятники разного историко-культурного статуса и формы собственности. К созданию необходимых условий для их сохранения подойдут индивидуально, обещает правительство Иркутской области. Будет также учитываться работа с собственниками и пользователями объектов, проработка возможности включения их в государственные программы и федеральные проекты. Начало этого процесса запланировано на 2021 год.





В Томской области на региональном уровне проблемы сохранения памятников деревянной архитектуры в настоящее время не рассматриваются. При губернаторе Викторе Крессе была создана программа по сохранению деревянного зодчества в Томске. С 2005 по 2012 год он лично курировал работу по восстановлению не просто отдельных зданий, а целых улиц. Так были восстановлены комплексы деревянной застройки на улицах Кузнецова, Белинского, Дзержинского, Гагарина, Красноармейской. Эта работа получила общероссийский и даже международный резонанс.





С приходом к власти Сергея Жвачкина ситуация изменилась, финансирование восстановления деревянного зодчества из областного бюджета было полностью прекращено. С 2016 года было прекращено и плановое финансирование из городского бюджета. Средства стали выделять «разовым» порядком на отдельные объекты – либо в связи с аварийными ситуациями, либо в связи с предписаниями контролирующих органов, от которых не было возможности уклониться. Так с 2018 года ремонтируют памятник федерального значения по пр. Ленина, 56. Несмотря на то, что на ремонт дома выделялись огромные средства, этот объект до сих пор не закончен.