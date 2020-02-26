В Иркутской области банковский сотрудник выпустил 600 карт и снял с них 57 млн рублей

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В Иркутской области бывший сотрудник ВТБ-24 вместе с матерью выпустил 624 банковских карты и снял с них более 57 млн рублей. Ангарский городской суд приговорил их к штрафу и реальным срокам.

С 2013 по 2016 год сотрудник ВТБ, как следует из материалов дела, выпускал кредитные карты с лимитом до 300 тысяч рублей на вымышленных лиц. После его мать снимала с карт деньги в банкоматах Иркутска и Ангарска.

Для конспирации своей преступной деятельности злоумышленник вносил минимальные платежи в счет погашения задолженности. За три года был инициирован выпуск 624 банковских карт на имя 415 вымышленных лиц, — сообщается на сайте суда. — Организованной группой были похищены денежные средства банка ВТБ-24 на сумму более 57 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.