В Иркутской области запретили ходить в кино и спортзалы без прививки от коронавируса

В Иркутской области ужесточили ограничения из-за COVID-19: в кино, спортзалы и на турбазы будут пускать только после прививки от коронавируса.

Такие изменения подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Для допуска к занятию спортом в фитнес-центрах, спортзалах (и других объектах физической культуры и спорта) необходимо будет представить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19. Те же требования будут предъявляться для посещения кинотеатров (за исключением лиц не старше 18 лет)», – говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня введены другие меры из-за пандемии: до 18 июля включительно закрылись театры, цирки, СПА-салоны и прочие общественные организации.