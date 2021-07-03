В Иркутской области запретили ходить в кино и спортзалы без прививки от коронавируса
В Иркутской области ужесточили ограничения из-за COVID-19: в кино, спортзалы и на турбазы будут пускать только после прививки от коронавируса.
Такие изменения подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Для допуска к занятию спортом в фитнес-центрах, спортзалах (и других объектах физической культуры и спорта) необходимо будет представить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19. Те же требования будут предъявляться для посещения кинотеатров (за исключением лиц не старше 18 лет)», – говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня введены другие меры из-за пандемии: до 18 июля включительно закрылись театры, цирки, СПА-салоны и прочие общественные организации.
«Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации потребуется наличие документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц не старше 18 лет), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения», — добавили в правительстве.
Число инфицированных коронавирусом в Иркутской области превысило 75 тыс., сообщил региональный оперштаб.
«Подтвержденных случаев инфицирования 75 207 (плюс 309 за 3 июля)», - говорится в сообщении.
В больницах региона в настоящее время находятся 5 076 человек. Всего за время пандемии выздоровели 70 460 пациентов, умерли 2 923.