В Иркутской области совершил жесткую посадку самолет L-410. Информация обновляется

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку с низкой высоты в глухой тайге Иркутской области. На его борту 16 человек — 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека получили травмы, остальные — зажаты в салоне. О падении самолета сообщила пассажирка – она позвонила в 112, но позже связь с ней оборвалась, пишет Baza. К предполагаемому месту падения выехали спасатели. Сейчас они ходят вокруг и пытаются докричаться до пассажиров, так как из-за глухоты тайги найти самолет сложно.

UPD: Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. "Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", - сказал представитель авиакомпании. По его данным, в районе Казачинска наблюдался туман. Источник ТАСС сообщил, что причиной жесткой посадки могли стать именно ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.

UPD: ТАСС ссылкой на источник сообщил о том, что специалисты МЧС добрались до места жесткой посадки самолета, а потом добавил, что сигнал аварийного радиомаяка зафиксирован, но место падения пока не найдено.

UPD: Предварительно, все пассажиры живы, один в тяжелом состоянии, сообщает СК РФ. Ведомство также заявило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации авиатранспорта). UPD: Предварительно, при крушении самолёта L-410 погиб один пилот — Mash со ссылкой на выживших пассажиров. UPD: Борт санавиации готовится вылететь из Иркутска к месту крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщил источник ТАСС.

UPD: Спасателям удалось обнаружить разбившийся в тайге самолет — пассажиры на полную громкость включили на борту музыку, чтобы их услышали. Всего к поискам L-410 привлекли 90 человек.

UPD: На место крушения самолёта L-410 прибыла скорая помощь, пишет Mash. Сын пассажирки Елены Полулях рассказал изданию, что находится на связи с матерью. По её словам, все пассажиры выжили, а прямо сейчас их нашли водители скорой и отправились за спасателями, чтобы привести тех к лайнеру. UPD: ТАСС пишет, что место крушения самолета L-410 в Приангарье отрезано крупной рекой Киренга, для переправы спасатели готовят аэролодку, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Телеграм-канал 112 опубликовал список пассажиров самолета: Список пассажиров самолёта L-410, совершившего жёсткую посадку под Иркутском.

Члены экипажа:

1. Махнутин Николай

2. Черненко Владимир

Пассажиры:

1. Андреев Александр, 1979

2. Бужинская Илона, 1998

3. Гужва Виталий, 1985

4. Карнаухов Вадим, 1975

5. Кокшарова Людмила, 1998

6. Кононов Вадим, 1973

7. Кудына Антон, 1986

8. Полулях Елена, 1973

9. Попович Татьяна, 1978

10. Сафонова Ольга, 1957

11. Семенова Ольга, 1975

12. Слесарева Анастасия, 1993

13. Тараканов Владимир, 1977

14. Широков Александр, 1973

UPD: Опубликовано первое видео с места крушения. По данным Baza, обломки самолёта обнаружены в двух километрах от села Казачье – на острове. По предварительным данным, жертвами крушения стали два человека, возможно, что это пилоты. Также известно, что серьёзно ранены несколько человек. Они находятся под обломками и не могут шевелиться.