В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей

В прошедшие выходные 60-летний житель Усть-Кута в Иркутской области сбил на одной из улиц города пятерых несовершеннолетних детей. Они, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как признался полицейским мужчина, он выпил, однако посчитал, что находится в адекватном состоянии, поэтому решил отогнать свой автомобиль «Toyota Succeed» в гараж. Дорога оказалась разбита, поэтому, со слов водителя, объезжая ямы, он наехал на школьников. Дети от 12 до 14 лет получили травмы. При этом мужчина полностью признал свою вину.

Сотрудниками полиции по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и дается правовая оценка действиям всех участников ДТП.