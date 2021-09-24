В Иркутске умер воспитанник дома-интерната. Его отказались принимать в больнице

Воспитанник Иркутского детского дома-интерната №2 для умственно отсталых детей умер сегодня ночью, сообщает IRK.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации собеседника издания, перед смертью ребенка увезли на скорой помощи в больницу, но там его принимать отказались.

В пресс-службе областного минздрава журналисту IRK.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка. В СУ СКР по Иркутской области отметили, что материалы по факту смерти переданы в Следственный комитет, однако в пресс-службе подчеркнули, что о неоказании помощи медиками говорить пока рано, так как причина смерти еще не установлена. Обстоятельства случившегося выясняются.