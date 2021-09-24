Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Иркутске умер воспитанник дома-интерната. Его отказались принимать в больнице
Новости

В Иркутске умер воспитанник дома-интерната. Его отказались принимать в больнице

ТВ2 ТВ2

Воспитанник Иркутского детского дома-интерната №2 для умственно отсталых детей умер сегодня ночью, сообщает IRK.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации собеседника издания, перед смертью ребенка увезли на скорой помощи в больницу, но там его принимать отказались.

В пресс-службе областного минздрава журналисту IRK.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка. В СУ СКР по Иркутской области отметили, что материалы по факту смерти переданы в Следственный комитет, однако в пресс-службе подчеркнули, что о неоказании помощи медиками говорить пока рано, так как причина смерти еще не установлена. Обстоятельства случившегося выясняются.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.