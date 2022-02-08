В Иркутске семерых человек будут судить за контрабанду леса на 895 млн

Сибирская оперативная таможня и транспортная полиция завершили расследование серии уголовных дел о контрабанде леса. Семерых местных жителей будут судить за незаконный вывоз в Китай древесины на 895 миллионов рублей.

По данным следствия, преступное сообщество в 2018 году создал мужчина, «на протяжении многих лет занимавшийся легальным бизнесом». У подозреваемого была техника, опыт и связи в этой сфере, также для вывоза леса из страны он привлек людей с необходимым опытом и открыл пункты приема и отгрузки древесины. Всего в криминальную структуру входили семь человек, включая основавшего ее мужчину, а также наемный персонал, который не был в курсе того, что вывоз леса из страны производится незаконно.

«По масштабу совершенных в сфере экспорта леса преступлений выявленная группировка является одной из наиболее значительных за последние годы не только в Сибирском регионе, но и в целом в стране», — отметил замглавы Сибирского таможенного управления Алексей Яковлев.

Всего в группе действовали три подразделения: первое занималось погрузкой древесины в вагоны, второе — подделкой документов и передачей недостоверной информации о законности деятельности в таможню, третье — легализацией доходов с помощью сделок через фирмы-однодневки. Таможенники и полицейские насчитали 21 преступление различной степени тяжести, совершенное группировкой.

В отношении подозреваемых возбудили дела по статьям о создании и участии в организованном преступном сообществе (210 УК), контрабанде стратегически важных ресурсов (226.1 УК), неисполнению обязанностей по возвращению в Россию выведенных средств (193 УК), незаконном создании юрлица (173.1 УК), торговля незаконно заготовленной древесиной (191.1 УК) и легализации преступных доходов (174.1 УК). По делу о создании и участии в организованном преступном сообществе всем семерым грозит от 12 до 20 лет колонии.