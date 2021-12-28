В Иркутске прошел обыск у экс-координатора местного штаба Навального*. Активиста увезли на допрос в СК

Иркутские силовики провели обыск в квартире бывшего координатора местного штаба Навального* Захара Сарапулова. Сейчас его отвезли на допрос в Следственный комитет, связи с активистом нет, сообщает созданный Сарапуловым телеграм-канал «Иркутский инсайдер».

Захар Сарапулов присоединился к команде Навального во время президентской кампании политика. Позже он стал координатором местного штаба*, а после разгрома сети штабов* создал новостной телеграмм-канал и продолжил заниматься активизмом.

Как пишет Тайга.инфо, осенью Сарапулов планировал баллотироваться в Госдуму от партии «Яблоко», но не смог этого сделать из-за закона, запрещающего участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистских организаций.

В ноябре силовики пришли с обысками к бывшим сотрудникам штабов Навального* в Кемерове, Новокузнецке и Уфе. Оперативные мероприятия были связаны с делом об «экстремистском сообществе», возбужденном против Алексея Навального и его соратников. После этого бывшего координатора уфимского штаба Лилию Чанышеву отправили в СИЗО, а новосибирский депутат городского совета Сергей Бойко, руководивший местным штабом, уехал из страны.

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года