В Иркутске подожгли машину, в которой сидела шестилетняя девочка

Как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области, утром 7 сентября к парковке в иркутском рабочем поселке Маркова подъехал автомобиль «Nissan Qashqai». Из него вышел мужчина и облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную «Mazda 6», в салоне которой находилась шестилетняя девочка. После чего тот поджег автомобиль и убежал. Девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из машины.

Подозреваемыми стали жители Иркутска — 53-летний Дмитрий Маценко (он совершил поджог) и его 42-летняя сестра Ирина Маценко (она привезла брата на место и оперативно увезла после). Их объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство ребенка общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).