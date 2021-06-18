В Иркутске обустроят сквер в память о медиках, погибших в борьбе с коронавирусом

В Иркутске появится Сквер героев-медиков, которые будет посвящен врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«К разработке его эскиза мы привлекли студентов Иркутского областного художественного колледжа. Они представили 6 вариантов. В итоге решено выбирать из трёх работ. Все — разные. Интересные. Выбор предстоит непростой. Конечно, надо, чтобы свою точку зрения выразили и коллеги погибших медиков, и жители городов, в которых они трудились», — написал Кобзев.

По данным на утро 18 июня, ковидом в Иркусткой области заболели 72049 человек. Скончались 2686 пациентов. Еще 287 пациентов умерли от заболеваний, не связанных с коронавирусом. 69773 человека уже завершили лечение.

Врачи отмечают, что темпы заболеваемости продолжают расти. Главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил, что несмотря на то, что коечный фонд расширили — на утро 17 июня для больных коронавирусом развернуто 3016 мест, мест для пациентов не хватает.