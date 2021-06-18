{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В Иркутске обустроят сквер в память о медиках, погибших в борьбе с коронавирусом
Новости

В Иркутске обустроят сквер в память о медиках, погибших в борьбе с коронавирусом

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В Иркутске появится Сквер героев-медиков, которые будет посвящен врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

«К разработке его эскиза мы привлекли студентов Иркутского областного художественного колледжа. Они представили 6 вариантов. В итоге решено выбирать из трёх работ. Все — разные. Интересные. Выбор предстоит непростой. Конечно, надо, чтобы свою точку зрения выразили и коллеги погибших медиков, и жители городов, в которых они трудились», — написал Кобзев.

По данным на утро 18 июня, ковидом в Иркусткой области заболели 72049 человек. Скончались 2686 пациентов. Еще 287 пациентов умерли от заболеваний, не связанных с коронавирусом. 69773 человека уже завершили лечение. 

Врачи отмечают, что темпы заболеваемости продолжают расти. Главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил, что несмотря на то, что коечный фонд расширили — на утро 17 июня для больных коронавирусом развернуто 3016 мест, мест для пациентов не хватает. 

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Самые читаемые новости

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.