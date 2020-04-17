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17 апреля,
2020
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В Иркутске на карантин отправили собаку, прилетевшую из Тайланда

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Иркутске прилетевшего из Тайланда мужчину отправили на карантин вместе с собакой, которую тот брал с собой. Вместе с хозяином животное проведет в обсерваторе 14 дней «без права выгула». 

В Иркутске на карантин отправили собаку, прилетевшую из Тайланда

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по  Иркутской области, 15 апреля в аэропорт Иркутска прибыл самолет из Бангкока. Один из пассажиров рейса, следующий в Красноярск, летел со шпицем.

Россельхознадзор предписал мужчине вместе с собакой пробыть две недели в обсерваторе в городе Шолохове вблизи Иркутском. При этом выгул собаки ведомство запретило. В случае нарушения мужчине грозит до четырех тысяч рублей штрафа.

Отмечается, что шпиц стал первым животным, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье. По данным Всемирной организации здравоохранения, доказательств возможности заражения человека коронавирусом от собак и кошек сейчас нет.

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