В Иркутске хотят ввести курортный сбор с туристов

По ее словам, сумма сбора будет не больше ста рублей с человека. Кроме того, власти Иркутской области предложили дать регионам возможность решать, на какие цели направить средства, полученные в качестве сбора.

«Было направлено письмо с предложениями о присоединении Иркутской области на период до 31 декабря 2022 года в качестве пилотной территории по проведению эксперимента с введением курортного сбора», — сказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Власти Иркутской области предложили начать в порядке эксперимента взимать туристический сбор. Письмо об этом региональное агентство по туризму направило в Ростуризм, сообщает ТАСС.

«Сейчас в законе прописано, что курортный сбор идет на создание рекреационной, курортной инфраструктуры, а мы предлагаем передать субъектам право самим решать, на какую инфраструктуру направлять [собираемые деньги]. У Иркутской области, например, большой потенциал с точки зрения деревянного зодчества, и мы считаем, что для нас было бы целесообразнее направлять сбор, в частности, на реставрацию памятников зодчества. Или на строительство экологических троп», — добавила Екатерина Сливина.

Отметим, основное туристическое направление Иркутской области — озеро Байкал. От Иркутска можно уехать к острову Ольхон, популярному у туристов поселку Листвянка, в город Слюдянка, откуда отправляются большинство экскурсий по Кругобайкальской железной дороге. В Иркутске сосредоточено большое количество памятников архитектуры и деревянного зодчества.

Закон о введении курортного сбора приняли в 2017 году. По нему в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах начали собирать с туристов деньги за пользование инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях. Крым участие в эксперименте отложил. Власти Ставрополья сообщали, что по итогам 2021 года регион может получить 357 млн рублей сбора, а с начала эксперимента в 2018 году им удалось собрать 784 млн рублей.