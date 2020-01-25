В Иркутске госпитализировали пять китайских студентов с подозрением на коронавирус

Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус, пишет ТАСС.

Студенты Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцы КНР, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы. У них нашли вирус гриппа А. Сейчас медики проверяют возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом. Их анализы отправили на обследование в Новосибирск. Результаты будут готовы в субботу вечером.





В общежитии БГУ, где проживают заболевшие, проводят карантинные мероприятия, там работают медики. На данный момент других больных среди студентов не выявлено.





По данным на 25 января, в Китае заражено уже более 1300 человек, 41 скончался. Первые вспышки пневмонии неизвестного происхождения произошли в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Позже выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. Сейчас он распространился за пределы Китая, случаи зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.





Специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск международными рейсами.





Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации.





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