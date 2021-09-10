В Интернете запустили петицию о повторной выплате пенсионерам

Жительница Новосибирска Валентина Лукашова создала петицию с просьбой повторить для пенсионеров выплату в 10 тысяч рублей. На момент написания новости текст обращения, адресованного президенту страны Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, подписали больше 60 тысяч человек.

«Последние месяцы в России выросли цены на все. В первую очередь от этого страдаем мы пенсионеры. Каждый раз, заходя в магазины, мы даже не можем помыслить о покупке мяса или фруктов. Наших пенсий хватает только на самое необходимое, чтобы не умереть с голоду. Крупы, хлеб, картошка. Пенсий часто не хватает и на коммуналку, и на еду. Не говоря уже о том, что многим нужны лекарства. Во время пандемии цены подскочили и на них. Многие из нас каждый месяц стоят перед вопросом: хватит ли мне денег или я снова не заплачу за коммуналку. По телевизору постоянно можно увидеть картинки, как европейские пенсионеры путешествуют по разным странам. Нам о таком остается только мечтать. Порой боишься пригласить в дом внуков, потому что их просто нечем угостить. Стыдно, что ты не можешь купить им подарок на Новый год», — говорится в тексте обращения.

По мнению автора текста, выплата в сентябре стала для многих пенсионеров спасением. Новая выплата может помочь «десяткам тысячам пенсионеров закрыть долги по коммуналке, закупиться всеми лекарствами, одеться на зиму».

Напомним, в августе Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. По оценке Правительства, помощь получили около 43 млн человек.