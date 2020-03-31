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31 марта,
2020
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В инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 26 человек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На утро вторника, 31 марта, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 26 человек. Накануне из больниц выписаны два человека, на этапе лечения диагноз коронавирус у них не подтвердился, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В больнице № 3 Томска сейчас находится 24 человека, у 19-ти ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, у пяти анализы находятся на исследовании. В северской больнице остаются два человека, анализ на COVID-19 у них также отрицательный.


Положительный диагноз коронавирусной инфекции в Томской области ранее был подтвержден у трех человек. Один из них уже выздоровел. Двое изолированы, их самочувствие удовлетворительное.


За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек.


Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.


Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде регионов России вводится режим самоизоляции. В Томской области также принят ряд карантинных мер.


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