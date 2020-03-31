На утро вторника, 31 марта, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 26 человек. Накануне из больниц выписаны два человека, на этапе лечения диагноз коронавирус у них не подтвердился, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В больнице № 3 Томска сейчас находится 24 человека, у 19-ти ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, у пяти анализы находятся на исследовании. В северской больнице остаются два человека, анализ на COVID-19 у них также отрицательный.





Положительный диагноз коронавирусной инфекции в Томской области ранее был подтвержден у трех человек. Один из них уже выздоровел. Двое изолированы, их самочувствие удовлетворительное.





За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек.





Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.





Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде регионов России вводится режим самоизоляции. В Томской области также принят ряд карантинных мер.





Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​