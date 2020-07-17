В инфекционной больнице, где лечат детей с коронавирусом, нет горячей воды

«Мой сын лежит в больнице с коронавирусом со среды, 12 июля. Но многие дети лежат по две недели. Утром разговаривали с ним, сказал, что помыл голову холодной водой, так как нет горячей. Ее в больнице отключили 2 июля. В больнице лежат дети с пневмонией, высокой температурой. У «ТомскРТС» плановые работы, но почему отключают учреждение, где лежат дети с такими диагнозами. Можно же было решить как-то вопрос. Медицинские работники, конечно, тоже страдают. Они в защитной амуниции, на улице жарко, проветривать разрешают по графику», — рассказала ТВ2 Руфина.





Женщина отметила, что уже обратилась в областную администрацию.





«Как можно отключать горячую воду в инфекционной больнице. Волосы дыбом от этого встают. Хотя я дозвонилась до «ТомскРТС», обещали включить на следующей неделе», — отметила девушка.