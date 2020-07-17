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17 июля,
2020
Новости

В инфекционной больнице, где лечат детей с коронавирусом, нет горячей воды

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Родители, чьи дети проходят лечение в инфекционной больнице имени Г.Е. Сибирцева, жалуются, что в медучреждении отключили горячую воду. 

«Мой сын лежит в больнице с коронавирусом со среды, 12 июля. Но многие дети лежат по две недели. Утром разговаривали с ним, сказал, что помыл голову холодной водой, так как нет горячей. Ее в больнице отключили 2 июля. В больнице лежат дети с пневмонией, высокой температурой. У «ТомскРТС» плановые работы, но почему отключают учреждение, где лежат дети с такими диагнозами. Можно же было решить как-то вопрос. Медицинские работники, конечно, тоже страдают. Они в защитной амуниции, на улице жарко, проветривать разрешают по графику», — рассказала ТВ2 Руфина.


Женщина отметила, что уже обратилась в областную администрацию.  


«Как можно отключать горячую воду в инфекционной больнице. Волосы дыбом от этого встают. Хотя я дозвонилась до «ТомскРТС», обещали включить на следующей неделе», — отметила девушка.

«Тепловая сеть, от которой запитаны лечебные учреждения по адресам Ивана Черных, 98 и 86, находится в плановом ремонте до 22 июля в соответствии с утвержденным графиком. Лечебные учреждения на время планового ремонта тепловых сетей должны обеспечить альтернативные источники горячего водоснабжения. От руководства данных лечебных учреждений обращение в компанию «ТомскРТС» о наличии какой-либо нештатной ситуации не поступало», — пояснили ТВ2 в пресс-службе компании.


Там отметили, что при наличии технической возможности ремонт может завершиться досрочно.



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