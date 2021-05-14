В ИК-4 заключенный покончил с собой

В томской исправительной колонии №4 покончил с собой заключенный. Об этом сообщил ТВ2 председатель ОНК Иван Шевелев.

«2 мая в туалете в помещении одного из отрядов ФКУ ИК-4 УФСИН по Томской области было обнаружено тело одного из осужденных с признаками суицида. Это был 21-летний молодой человек из Колпашево. Все материалы в Следственном комитете по Томской области. УФСИН по Томской области проводит служебную проверку», — рассказал Иван Шевелев.





Он добавил, что члены ОНК будут по возможности рассказывать о ходе расследования.

