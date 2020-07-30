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30 июля,
2020
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В Хакасии в ДТП попала многодетная семья из Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

29 июля автомобиль «Мазда», в котором ехала семья из Томска, съехал с трассы «Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое»  и перевернулся. В машине находились 7 человек — отец с матерью и их несовершеннолетние дети. Об этом сообщает портал ctv7.ru.

В Хакасии в ДТП попала многодетная семья из Томска
Фото: vk.com/ugibdd_hakasii

«Серьезные травмы получила 13-летняя девочка. После остановки она не успела пристегнуться, поэтому во время аварии получила не только ушибы и ссадины, но и перелом ключицы. В состоянии травматического шока школьницу доставили в Ширинскую районную больницу», — говорится в сообщении.


Портал пишет со ссылкой на ГИБДД, что в момент ДТП за рулем сидела мать семейства. В какой-то момент ей стало плохо, потемнело в глазах. В себя она пришла, когда иномарка перевернулась.


По факту ДТП идет проверка.

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