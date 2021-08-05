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В Хакасии убили семью из пяти человек
Семью из пяти человек, среди которых ребенок, нашли убитой в хакасском селе Джирим, сообщил СК по Хакасии и Красноярскому краю. Подозреваемого в убийстве задержали.
«На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения», - говорится в сообщении.
Как сообщают СМИ, задержать подозреваемого помогли местные жители, которые сбили его машиной. По информации Telegram-канала Mash Siberia, по подозрению в убийстве задержали местного жителя Федора Панова, который 18 лет провел в колонии строгого режима за убийство двух женщин в Джириме. Одну из них он зарезал, а вторую сжег в бане. Как уточняет канал, Панов освободился в 2021 году и на специальном учете не состоял.
«В дом зашли: там [убитые] жена с мужем в годах, у них еще мальчишка — молодой парнишка, ему лет 17-18, может, меньше. Он его зарезал. Девочка маленькая во второй класс должна была пойти — ее зарезал», — цитирует Mash Siberia соседку погибшей семьи.