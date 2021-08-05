В Хакасии убили семью из пяти человек

Семью из пяти человек, среди которых ребенок, нашли убитой в хакасском селе Джирим, сообщил СК по Хакасии и Красноярскому краю. Подозреваемого в убийстве задержали.

«На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения», - говорится в сообщении.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Делом займется управление по расследованию особо важных дел ГСУСК региона. На месте происшествия работает бригада следователей, криминалистов и экспертов МВД Хакасии.