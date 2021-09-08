В Хакасии случился пожар на заимке отшельницы Агафьи Лыковой

Загоревшаяся постройка находится в отдалении от дома, где живет сама Агафья. По данным ИА «Хакасия», сгорели два дома, огонь перекинулся на третий. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная свеча. Сама Лыкова не пострадала. Других подробностей происшествия не сообщается.

Агафья Лыкова — последняя оставшаяся в живых представительница староверческой семьи, которую в 1978 году нашли геологи в лесах Западных Саян. Ей 77 лет. А в марте 2021 года Лыкова въехала в новый дом, который ей помог построить бизнесмен Олег Дерипаска.

UPD. ИА «Хакасия» уточнило, что огонь не полностью уничтожил дома. Повреждены сараи и крыша у нежилого строения — старого дома Лыковых на площади порядка 30 квадратных метров. Кроме того, в это время отшельница была не одна — на заимке ей помогал волонтер.

Предварительно сообщалось, что пожар начался от свечи. Но Агафья Лыкова всю жизнь прожила в тайге без электричества, а значит, всегда была острожной с огнем. Поэтому не исключено, что огонь вспыхнул по недосмотру двух приехавших волотеров — красноярского блогера и его девушки. Именно они без спроса проникли на территорию заповедника и заночевали у отшельницы. По данным издания, блогер задержан.