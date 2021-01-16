В Хакасии нашли археологический памятник после комментария в соцсетях
Археологический памятник нашли после комментария в соцсетях главы Хакасии Валентина Коновалова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хакасии.
«На стрельбище, что находится перед Пригорском, траншею выкопали прямо в кургане». Такой комментарий от жителя Абакана был опубликован в аккаунте главы Хакасии в одной из социальных сетей.
Центр управления регионом (ЦУР Хакасии) передал эту информацию в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия региона. После обследования эксперты выяснили, что обнаружили неизвестный ранее археологический объект.
Как выяснилось, курган перед Пригорском включат в перечень объектов культурного наследия.
Собственникам земельных участков, на которых располагается культурный объект, отправили соответствующие уведомления.
Сообщается, что на территории Хакасии числится более двух тысяч памятников археологии.
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