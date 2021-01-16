В Хакасии нашли археологический памятник после комментария в соцсетях

Археологический памятник нашли после комментария в соцсетях главы Хакасии Валентина Коновалова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

«На стрельбище, что находится перед Пригорском, траншею выкопали прямо в кургане». Такой комментарий от жителя Абакана был опубликован в аккаунте главы Хакасии в одной из социальных сетей.





Центр управления регионом (ЦУР Хакасии) передал эту информацию в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия региона. После обследования эксперты выяснили, что обнаружили неизвестный ранее археологический объект.