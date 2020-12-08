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08 декабря,
2020
Новости

В Хакасии беременные женщины смогут по желанию уйти на удаленку

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

В Хакасии беременных женщин переведут на удаленный формат работы. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба, сообщается на сайте правительства республики. 

«С сегодняшнего дня в республике вводится обязательное требование к работодателям о переводе работающих беременных женщин на дистанционный формат работы по их инициативе, если работу возможно выполнять в удаленном режиме», – написал в соцсетях глава Хакасии Валентин Коновалов. 

В постановлении также говорится об увеличении времени работы предприятий общепита на час. Заведениям разрешено работать с 6 до 23 часов при условии, что число посетителей не будет превышать половины от наполняемости зала. Ранее общепиту разрешено было работать до 22 часов.


По данным оперштаба на 8 декабря, в Хакасии зафиксировано 183 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших ковидом с начала пандемии в республике составляет 13514 человек. Вылечились от инфекции 9803 человек, 121 человек погиб. 

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