В Хакасии беременные женщины смогут по желанию уйти на удаленку

В Хакасии беременных женщин переведут на удаленный формат работы. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба, сообщается на сайте правительства республики.

«С сегодняшнего дня в республике вводится обязательное требование к работодателям о переводе работающих беременных женщин на дистанционный формат работы по их инициативе, если работу возможно выполнять в удаленном режиме», – написал в соцсетях глава Хакасии Валентин Коновалов.

В постановлении также говорится об увеличении времени работы предприятий общепита на час. Заведениям разрешено работать с 6 до 23 часов при условии, что число посетителей не будет превышать половины от наполняемости зала. Ранее общепиту разрешено было работать до 22 часов.





По данным оперштаба на 8 декабря, в Хакасии зафиксировано 183 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших ковидом с начала пандемии в республике составляет 13514 человек. Вылечились от инфекции 9803 человек, 121 человек погиб.