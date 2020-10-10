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10 октября,
2020
Новости

В Хабаровске начали разгонять протестующих, вышедших в поддержку Сергея Фургала: видео

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Хабаровске силовики впервые за три месяца разогнали митинг в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Протестующие планировали установить палатки на главной площади города. Как сообщили «Интерфаксу» в мэрии города, всего были задержаны 25 человек.

Среди задержанных оказался координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин. Он сообщил, что вместе с ним в автозаке находится человек без сознания. 


Напомним, в Хабаровске с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия против задержания губернатора Сергея Фургала. 9 июля он был задержан по обвинению в организации убийств. Почти три месяца проходят митинги в его поддержку, самый крупный из них, по разным подсчетам, собрал до 50-60 тысяч человек. В Томске также прошло несколько одиночных пикетов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края.


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