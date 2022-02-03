В губернаторы Томской области прочат чиновника из Кремля

Кандидатура рассматривается в качестве основного претендента на пост, рассказали оба источника, знакомых с обсуждением, но отметили, что окончательного решения пока нет. Владимир Мазур работает в управлении по внутренней политике Кремля с 2020 года и курирует тему местного самоуправления. Раньше он занимал пост вице-губернатора Калужской области и мог стать сменщиком Анатолия Артамонова, бывшего тогда главой региона, но Кремль сделал ставку на мэра Обнинска Владислава Шапшу. После этого Мазур перешел в Кремль. Источник РБК отмечает, что эта работа должна была стать временной, а в дальнейшем его планировали сделать губернатором одного из регионов.

Владимиру Мазуру 55 лет, он родился в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. После школы окончил ПТУ по специальности «Газоэлектросварщик», в 1992 году окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение», в 2003 году — Российскую академию госслужбы. Защитил диссертацию по теме «Геополитический потенциал Западной Сибири в региональном развитии России». В 2000х годах был действительным членом Академии безопасности, обороны и правопорядка. С 2004 по 2007 год Мазур работал заммэра Томска по информационной политике, главой комитета по связям с общественностью и информационной политике. В 2008 году стал гендиректором дочерней компании «Газпрома» ОАО «Запсибгазпром».



В 2011 году его назначали вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользованию, а с октября 2012-го по апрель 2019 Мазур возглавлял администрацию Тобольска.



Отметим, ранее РБК со ссылкой на свои источники несколько раз сообщал о том, что томский губернатор Сергей Жвачкин может уйти в отставку. «Ведомости» называли среди кандидатов на пост губернатора Томской области бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, экс-главу комитета по экономической политике Сергея Жигарева. Среди основных причин отставки эксперты и источники приводили возраст главы региона, низкие рейтинги и неудачные для власти результаты выборов в гордуму Томска в 2020 году, когда в 19 из 27 округов победили кандидаты, поддержанные «Умным голосованием».



Сергей Жвачкин руководит Томской областью с 2012 года. Тогда на эту должность его назначил президент Дмитрий Медведев. В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок. На выборах кандидатуру Жвачкина поддержали больше 60% жителей региона, преимущественно северных районов. Второе место занял кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, за которого проголосовали почти 20% избирателей. Сейчас томскому губернатору 65 лет, его полномочия истекают осенью 2022 года.





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