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22 января,
2020
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В губернаторском Доме приемов пройдет выставка «Холокост»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В четверг, 23 января, в 16 часов в Доме приемов губернатора (ул. Белинского, 72) заместитель главы региона по внутренней политике Сергей Ильиных откроет череду мероприятий, посвященных неделе памяти жертв Холокоста. Она проходит в России ежегодно и  приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). В 2020 году акция продлится до 31 января.


В рамках недели памяти в Доме приемов пройдет выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», материалы которой предоставлены НПЦ «Холокост» и Российским еврейским конгрессом.

В губернаторском Доме приемов пройдет выставка «Холокост»

В Доме приемов на Белинского будут зажжены поминальные свечи и прочтена молитва томским раввином Леви Каминецким в память о шести миллионах евреев, уничтоженных во время Второй мировой войны. Также выступит внук Леонтия Брандта – участника освобождения концлагеря Освенцим, Дмитрий Шершнев. Историк Эдуард Черняк расскажет о связи событий в Бабьем Яру в истории его семьи.

Видео: Алексей Багаев

Подробнее о том, как проходит в России неделя памяти жертв Холокоста, можно посмотреть здесь.

Кроме того, томская религиозная организация церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» приглашает принять участие в Первом Всероссийском молитвенном марафоне, приуроченному к Международному Дню памяти жертв Холокоста. Событие состоится 29 января 2020 года в 19:00 в храме Церкви Прославления на Ивановского, 2а.

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