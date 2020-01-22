В губернаторском Доме приемов пройдет выставка «Холокост»
В четверг, 23 января, в 16 часов в Доме приемов губернатора (ул. Белинского, 72) заместитель главы региона по внутренней политике Сергей Ильиных откроет череду мероприятий, посвященных неделе памяти жертв Холокоста. Она проходит в России ежегодно и приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). В 2020 году акция продлится до 31 января.
В рамках недели памяти в Доме приемов пройдет выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», материалы которой предоставлены НПЦ «Холокост» и Российским еврейским конгрессом.
В Доме приемов на Белинского будут зажжены поминальные свечи и прочтена молитва томским раввином Леви Каминецким в память о шести миллионах евреев, уничтоженных во время Второй мировой войны. Также выступит внук Леонтия Брандта – участника освобождения концлагеря Освенцим, Дмитрий Шершнев. Историк Эдуард Черняк расскажет о связи событий в Бабьем Яру в истории его семьи.
Подробнее о том, как проходит в России неделя памяти жертв Холокоста, можно посмотреть здесь.
Кроме того, томская религиозная организация церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» приглашает принять участие в Первом Всероссийском молитвенном марафоне, приуроченному к Международному Дню памяти жертв Холокоста. Событие состоится 29 января 2020 года в 19:00 в храме Церкви Прославления на Ивановского, 2а.
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