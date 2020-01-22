В губернаторском Доме приемов пройдет выставка «Холокост»

В четверг, 23 января, в 16 часов в Доме приемов губернатора (ул. Белинского, 72) заместитель главы региона по внутренней политике Сергей Ильиных откроет череду мероприятий, посвященных неделе памяти жертв Холокоста. Она проходит в России ежегодно и приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). В 2020 году акция продлится до 31 января.





В рамках недели памяти в Доме приемов пройдет выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», материалы которой предоставлены НПЦ «Холокост» и Российским еврейским конгрессом.