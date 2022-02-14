В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападения бродячих животных

Законопроект, который вводит штрафы и уголовное наказание за нападение бездомных собак, внесут в Госдуму в феврале. Об этом рассказал РИА Новости замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, предлагается повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Соответствующие изменения будут внесены в КоАП.

Так, для чиновников штрафы составят до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. «Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность», — заявил Бурматов.

Также проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих. По словам Бурматова, последние истории с укусами собак связаны именно с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. «Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил собеседник агентства.