В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападения бродячих животных

Законопроект, который вводит штрафы и уголовное наказание за нападение бездомных собак, внесут в Госдуму в феврале. Об этом рассказал РИА Новости замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, предлагается повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Соответствующие изменения будут внесены в КоАП.
Так, для чиновников штрафы составят до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. «Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность», — заявил Бурматов.
Также проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих. По словам Бурматова, последние истории с укусами собак связаны именно с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. «Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил собеседник агентства.
Напомним, о проблеме безнадзорных животных заговорили после случая в Забайкалье. 22 января 2022 года в селе Домна пропала семилетняя девочка. Позже ее тело нашли на пустыре. Предполагается, что причиной смерти стало нападение собак. Местные жители организовали массовый сход у здания администрации, с ними встретился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он заявил о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон, отметив, что есть законодательные изъяны, «которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов». Было еще несколько случаев смертельных нападений бездомных собак на людей в разных регионах России.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, признал, что проблема существует, для ее решения он предложил «ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах». И.о. мэра Михаил Ратнер отметил, что депутаты и чиновники мэрии Томска еще в 2021 году просили скорректировать ряд положений действующего закона, но тогда их инициативу назвали преждевременной.
Проблему бездомных животных обсуждали и в Гордуме Томска. Спикер Чингис Акатаев раскритиковал закон, регулирующий численность бездомных животных. По его мнению, нормы этого закона нуждаются в доработке, а мэрия должна найти 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации приюта для бездомных собак.
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