В Госдуму внесли законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника

В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает упоминать в СМИ национальность преступника. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник, 22 ноября. Проект закона внес парламент Чеченской Республики.

«Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.