В Госдуму внесли законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника

В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает упоминать в СМИ национальность преступника. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник, 22 ноября. Проект закона внес парламент Чеченской Республики.
«Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ после нападения в Новой Москве четырех человек на мужчину с ребенком. По его словам, постоянный акцент в СМИ на региональной принадлежности подозреваемых может привести к «трагическим последствиям».
Один из участников драки утверждал, что все четверо нападавших приехали из Оренбурга. По информации МВД, трое из них получили российское гражданство более девяти лет назад, один приехал из Азербайджана. При этом все четверо — уроженцы Закавказья.