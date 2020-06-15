В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о прекращении блокировок Telegram. Соответствующий документ появился в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности парламента.





Депутаты поясняли, что мессенджер де-факто уже является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют в том числе важную информацию о коронавирусе, а безуспешные попытки его блокировать «наносят урон престижу государственной власти», писал «КоммерсантЪ».





Проект был отправлен в правительство и Минкомсвязь с просьбой поддержать его для успешного прохождения инициативы через Госдуму. Однако в Минкомсвязи не одобрили инициативу справороссов. Чиновники опасаются, что законопроект в случае его принятия «может повлечь злоупотребление»: недобропорядочные организаторы распространения информации в интернете (мессенджеры, сайты и т. д.) станут публиковать сведения о деятельности госорганов, чтобы избежать блокировок.





Напомним, в 2018 году Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора из-за того, что представители сервиса не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Массовые блокировки стали причиной сбоя работы российских сайтов и онлайн-магазинов. При этом, несмотря на усилия Роскомнадзора, у большинства пользователей Telegram продолжает работать без VPN и прокси-серверов.





В Томске свои телеграм-каналы до всякой официальной разблокировки завели ректор СибГМУ Ольга Кобякова и депутат Законодательной Думы Томской области, лидер томского отделения «Справедливой России» Галина Немцева.



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