В Госдуму внесли закон об изъятии детей из семьи. Что происходит с ним сейчас

В Госдуме перенесли рассмотрение законопроекта о принудительное изъятии ребенка из семьи через экспресс-суды с 17 на 25 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя. Предлагаемый законопроект, внесенный депутатом Госдумы Павлом Крашенинников и сенатором Андреем Клишасом, вызвал большую волну негатива в обществе.

Законопроект об ограничении изъятия детей из семей без решения суда вносит изменения в Гражданский и Семейный кодексы и закон «О полиции». Документ был внесен в Думу еще в июле этого года. В сентябре авторы получили на него положительный отзыв из правительства, позднее свой положительный отзыв дала и Общественная палата России.







Согласно тексту проекта закона, изымать детей из семей в случае угрозы жизни и здоровью можно только по решению суда, который должен вынести свое решение в течение 24 часов. Авторы документа отмечали, что порядок изъятия детей разработан с учетом новых норм Конституции России. Кроме того, авторы законопроекта предлагают изымать детей из неблагополучных семей только «при непосредственной угрозе их жизни и здоровью по общему правилу на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства». При этом «в исключительных случаях, при наличии оснований полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов, орган опеки при участии прокурора и органов внутренних дел может изъять ребенка, составив акт с указанием обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни».







С предложениями отложить рассмотрение законопроекта уже выступили секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель председателя ГД Игорь Лебедев от ЛДПР.







Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на своей странице в Facebook заявил, что намерен сделать все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи в течение 24 часов не был принят. Он отметил, что законопроект пытаются провести без какого-либо общественного обсуждения, хотя он затрагивает интересы миллионов российских семей. По его словам, документ содержит размытые формулировки об угрозе жизни и здоровью, которые можно трактовать как угодно.





«Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна», — написал Толстой.



