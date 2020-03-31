В Госдуме рассказали, как россияне будут платить налоги с вкладов

Налогом на доходы физических лиц будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, которые одобрил бюджетный комитет Госдумы.





На прошлой неделе президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. Глава государства объявил, что проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей станут облагаться налогом по ставке 13 %. По словам президента, изменения затронут около одного процента вкладчиков.





При подготовке законопроекта в Госдуме идею уточнили. Так, налогом будет облагаться превышение суммы доходов в виде процентов, полученных вкладчиком в течение налогового периода по всем банковским вкладам (остаткам на счетах), над суммой процентов, пишет РИА Новости. Таким образом, при текущей ключевой ставке в шесть процентов не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год. При этом налогом также не будут облагаться депозиты со ставкой менее одного процента, а также эскроу-счета.





Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.





Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что дробление вкладов не поможет избежать уплаты налога, поскольку он будет высчитываться после их полного суммирования.





По данным исследования Forbes, подоходный налог на крупные вклады может пополнить российский бюджет на 113 миллиардов рублей.