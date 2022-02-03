В Госдуме предложили ввести порядок лицензирования бизнес-тренингов

Рособрнадзору предложили определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития, чтобы оградить от аферистов в этой сфере. Письмо автора инициативы депутата Бориса Чернышова есть в распоряжении ТАСС.

По мнению Чернышова, в пандемию увеличился спрос на всевозможные онлайн-тренинги и курсы личностного роста.

«Мы видим, что рынок онлайн-образования в России продолжает расти. Это кратное увеличение аудитории, многомиллиардные сделки и инвестиции, реализация и продвижение масштабных госпроектов», — указал депутат.

Чернышов указал на доступность в интернете огромного числа курсов, предлагающих «максимально быстрое изучение иностранных языков, способы сбросить или набрать вес, поднять самооценку, стать более успешным, умным, любимым и независимым».

Однако, «в большинстве случаев, как показывает практика, разнообразными тренингами занимаются так называемые инфоцыгане, чья основная цель — заработать на продаже информационного продукта, который не имеет абсолютно никакой практической ценности».

По мнению вице-спикера, деятельность бизнес-тренеров должна быть лицензирована государством.

«Безусловно, в этой сфере существуют и настоящие профессионалы. Это люди, которые действительно получили определенный опыт в собственном личностном развитии, добились успеха и теперь стремятся им поделиться со всеми желающими», — подчеркнул при этом депутат.