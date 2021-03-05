В Госдуме предложили запретить частным клиникам делать аборты

Депутат Госдумы Инга Юмашева предложила сократить количество абортов в России с помощью запрета на проведение их в частных клиниках и других мер, сообщает агентство РИА Новости.

В частности, она предложила ввести запрет на производство абортов в частных медорганизациях и проводить их только в государственных учреждениях. Она считает, что эта мера может «существенно улучшить и статистику (по абортам) и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг» и сократит число криминальных абортов. Также она предлагает изменить закон так, чтобы запретить несовершеннолетним делать аборты без согласия родителей, либо законных представителей. Сейчас по закону Об основах охраны здоровья граждан РФ, несовершеннолетняя может сделать аборт без согласия родителей с 15 лет.





По информации РИА Новости, Юмашева настаивает на редактировании информированного согласия, которое подписывает женщина, приняв решение об аборте. По ее словам, сейчас документ называется «Лист доабортного консультирования», парламентарий предлагает назвать его «Лист сохранения беременности».





Требует, по словам парламентария, разработки регламент по обороту лекарственных средств абортивного действия, необходимо ограничить их свободную продажу. Вместе с тем она выступила с инициативой внести в административный кодекс ответственность за рекламу абортов, а также установить ответственность за призыв к абортам и пропаганду их безопасности и популяризацию.