Добрые новости
05 марта,
2021
1
фото
Новости

В Госдуме предложили запретить частным клиникам делать аборты

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Депутат Госдумы Инга Юмашева предложила сократить количество абортов в России с помощью запрета на проведение их в частных клиниках и других мер, сообщает агентство РИА Новости.

В Госдуме предложили запретить частным клиникам делать аборты
Фото: из архива

В частности, она предложила ввести запрет на производство абортов в частных медорганизациях и проводить их только в государственных учреждениях. Она считает, что эта мера  может «существенно улучшить и статистику (по абортам) и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг» и сократит число криминальных абортов. Также она предлагает изменить закон так, чтобы запретить несовершеннолетним делать аборты без согласия родителей, либо законных представителей. Сейчас по закону Об основах охраны здоровья граждан РФ, несовершеннолетняя может сделать аборт без согласия родителей с 15 лет.


По информации РИА Новости, Юмашева настаивает на редактировании информированного согласия, которое подписывает женщина, приняв решение об аборте. По ее словам, сейчас документ называется «Лист доабортного консультирования», парламентарий предлагает назвать его «Лист сохранения беременности».


Требует, по словам парламентария, разработки регламент по обороту лекарственных средств абортивного действия, необходимо ограничить их свободную продажу. Вместе с тем она выступила с инициативой внести в административный кодекс ответственность за рекламу абортов, а также установить ответственность за призыв к абортам и пропаганду их безопасности и популяризацию.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.