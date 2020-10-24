В Госдуме предложили временно отменить маркировку лекарств из-за ситуации с ковидом

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Также парламентарии предлагают не наказывать аптечные организации за нарушение порядков и сроков предоставления сведений в систему до облегчения ситуации с пандемией.

В обращении, направленном вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, депутаты пишут о четырехкратном увеличении спроса на ряд противовирусных и симптоматических препаратов с 5 октября. Часть лекарств уже недоступны, а другие могут закончиться в ближайшее время.

Проблема возникла из-за несовершенства и масштабного сбоя в новой системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), — заявляют парламентарии. — Имея препараты на складах производителей и поставщиков, аптечным организациям не представляется возможным оприходовать препараты и отпустить пациенту.

23 октября замгубернатора по социальной политике Иван Деев в ходе прямого эфира признал, что проблема с поставкой лекарств от коронавируса в Томской области есть. «Определенная проблема на самом деле есть. В каждом конкретном случае — причина разная. Кто-то не предполагал и сделал небольшую поставку. У кого-то проблемы с регистрацией препаратов», — сказал Деев.





Добавим, что в Госдуме в рамках пленарного заседания Минздрав признал, что проблемы с поставкой лекарств вызваны введением их обязательной маркировки. При этом не уточнили масштабы проблемы или прогнозируемые сроки ее решения.





Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля, до этого необходимо было регистрировать препараты из перечня высокозатратных нозологий. Производители фармацевтической продукции и аптечных сетей неоднократно подчеркивали, что внедрение системы обязательной маркировки в предложенном Правительстве виде, может спровоцировать сложности с поставкой препаратов.





Ввести мораторий на мониторинг движения лекарственных препаратов (МДЛП) и штрафы аптекам за нарушения правил предоставления данных в систему маркировки предлагают в Госдуме. Соответствующее письмо в адрес вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой направили депутаты от ЛДПР, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на текст обращения.





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