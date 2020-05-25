Добрые новости
25 мая,
2020
Новости

В Госдуме предложили снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает снижение возраста для начисления надбавки к пенсии, сообщает «РИА Новости». Согласно проекту документа, надбавку в размере 100 % фиксированной выплаты к страховой пенсии предлагается начислять не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет.

Авторы законопроекта объясняют свое предложение тем, что люди этого возраста нуждаются в постоянном уходе.


«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит граждан 75 лет и старше к лицам старческого возраста, что выражает анатомические и физиологические особенности таких людей.

Предполагается, что поправки в федеральное законодательство, в соответствии с которыми надбавку начнут выплачивать на пять лет раньше, вступят в силу с 1 января 2021 года.

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1 час назад
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Новости

В Томске заменят ветхие сети в районе Телецентра

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В мкр. Телецентр пройдут работы по реконструкции ветхих тепловых сетей. Подрядчик департамента капитального строительства приведет в нормативное состояние коммуникации 23 многоквартирных домов в пер. Пушкина, по ул. Партизанской, Пушкина и Яковлева.

В Томске заменят ветхие сети в районе Телецентра

На проведение работ из городского бюджета направлено 102 млн рублей.


Работы на объекте начались в середине мая. Сейчас начинается демонтаж устаревшего оборудования. 


Подрядчику предстоит заменить ветхие части трубопроводов теплосетей и линий ГВС, тепловые камеры и железобетонные конструкции. Согласно проекту, продолжительность работ составляет пять месяцев, однако подрядчик готов завершить реконструкцию за четыре месяца.


«Работы, которые будут выполнены этим летом, позволят обеспечить надежное теплоснабжение домов томичей в этом районе и бесперебойную подачу энергоресурсов. Это также минимизирует риск аварийных раскопок и значительно сократит срок отключения горячей воды во время летней ремонтной кампании», — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

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Новости

Больше 13 тысяч человек заболели коронавирусом в Сибири. Карта

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

13 280 человек заболели коронавирусом в Сибири. 148 человек скончались. 

Больше всего заболевших в Красноярском крае — 3265 человек. Затем идет Новосибирская область (2124), Алтайский край (1325) и Иркутская область (1078). 


Если брать из расчета на 100 тысяч жителей, то больше всего этот показатель в Республике Тыва — 196 при выявленных 628 пациентах. Следом идет Республика Хакасия — 146.


Меньше всего больных коронавирусом в Республике Алтай (95 человек) и Кемеровской области (406 человек).

В Томской области зарегистрировано 507 случаев заболевания коронавирусом: 332 на лечении (167 в стационарах, 165 на самоизоляции), 166 выздоровели, девять умерли.


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Новости

Томские дольщики присоединились к всероссийской онлайн-акции протеста

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Обманутые дольщики провели онлайн-акцию протеста. В своих постах в Инстаграме люди писали, что устали ждать, когда их жилье будет достроено, и просили власть обратить внимание на проблему. 


Акция проходила по всей России. Кто-то из дольщиков с помощью фотошопа провел митинг даже на Красной площади у стен Кремля.

Участвовали в акции и томские дольщики. Покупатели квартир в поселке Зональная Станция рассказали, что стройка дома фактически не ведется, а в отношении директора строительной компании Михаила Баркова возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье «Мошенничество».

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@tomskobl #сергейжвачкин , одним из проблемных объектов Томской области является наш дом. Он включён в ЕИСЖС в Единый реестр проблемных объектов! Застройщик банкротом не признан. Идёт уголовный процесс. Достройка дома нерентабельна. От Региональной власти мы ждём скорейшей подачи пакета документов по нашему объекту в Федеральный Фонд для признания застройщика банкротом и выплаты денежной компенсации гражданам-участникам долевого строительства. Жильё малогабаритное, денег на процедуру банкротства у пострадавших граждан нет! Проблема - есть! Ждём от Вас, Сергей Анатольевич, ее скорейшего решения.

Публикация от Dolshiki_Tomsk_Zonalnaya (@dolshiktomsk_2017_2020)

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@maratkhusnullin_ @dumagovru @russian_kremlin нужна помощь ❗️❗️❗️ Федерального Фонда защиты прав дольщиков в запуске процедуры банкротства застройщика ООО «Региональная Строительная Компания», #томск , Нужны Решения ❗️❗️❗️ Федерального Фонда совместно с властью Томской области о выплате КОМПЕНСАЦИЙ по рыночной цене пострадавшим гражданам. Достройка дома нерентабельна. Нарушены требования безопасности, все нормы строительства. Директор Барков М.Ю под судом за обман, привлечение средств граждан под предлогом строительства дома. #обманутыедольщики #дольщики #дольщикитомск #томск #сергейжвачкин #кремль адрес объекта: Томская область, Томский район, пос. Зональная Станция, ул. Совхозная 1/1 а.

Публикация от Dolshiki_Tomsk_Zonalnaya (@dolshiktomsk_2017_2020)

Трехэтажный дом на 164 квартиры, который возводил застройщик в Зональном, предусматривал три очереди сдачи. Первую очередь — 68 квартир — должны были сдать к декабрю 2015 года, вторую очередь — 45 квартир — к декабрю 2016 года, и третью очередь — 51 квартиру – еще через год. Однако стройка фактически остановилась в 2015-м. 


Застройщик — Михаил Барков — утверждал, что данный дом будет сдан в конце 2018 года. Жители Зонального обратились в УМВД с просьбой провести проверку деятельности «Региональной строительной компании». В ходе проверки было установлено, что в действиях директора «Региональной строительной компании» могут усматриваться признаки мошенничества. Было возбуждено уголовное дело. 


Для решения проблем дольщиков власти Томской области создали в регионе специальный фонд, который будет заниматься достройкой проблемных объектов. В 2020 году работа будет сосредоточена на доме по переулку Нижнему, 49 и Большой Подгорной, 46.



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