В Госдуме предложили снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает снижение возраста для начисления надбавки к пенсии, сообщает «РИА Новости». Согласно проекту документа, надбавку в размере 100 % фиксированной выплаты к страховой пенсии предлагается начислять не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет.



Авторы законопроекта объясняют свое предложение тем, что люди этого возраста нуждаются в постоянном уходе.





«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки», — говорится в пояснительной записке к документу.



Депутаты отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит граждан 75 лет и старше к лицам старческого возраста, что выражает анатомические и физиологические особенности таких людей.



Предполагается, что поправки в федеральное законодательство, в соответствии с которыми надбавку начнут выплачивать на пять лет раньше, вступят в силу с 1 января 2021 года.

