В Госдуме предложили наказывать за фейки, которые могут спровоцировать рост цен на продукты

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил ввести уголовное наказание для тех, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации, сообщают «Известия».

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары, — пояснил депутат. — Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита».



Выборный предлагает внести изменения в ст. 185.3 УК о манипулировании рынком и дополнить ее частью о публичном распространении заведомо ложной информации об изменении розничных цен на продукты первой необходимости. Наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, юрлиц — штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. руб.







ФАС сообщила, что активно использует механизм предостережений по закону о защите конкуренции. «Ведомство в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки»,— сообщила пресс-служба ведомства «Известиям».





Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что бизнес выступит против законопроекта. По его мнению, наказывать за слухи — «это путь в никуда». Он считает, что за последнее время штрафы в России и без этого «неадекватно выросли».