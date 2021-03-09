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09 марта,
2021
Новости

В Госдуме предложили наказывать за фейки, которые могут спровоцировать рост цен на продукты

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил ввести  уголовное наказание для тех, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации, сообщают «Известия».

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары, — пояснил депутат. — Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита».

Выборный предлагает внести изменения в ст. 185.3 УК о манипулировании рынком и дополнить ее частью о публичном распространении заведомо ложной информации об изменении розничных цен на продукты первой необходимости. Наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, юрлиц — штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. руб.


ФАС сообщила, что активно использует механизм предостережений по закону о защите конкуренции. «Ведомство в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки»,— сообщила пресс-служба ведомства «Известиям».


Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что бизнес выступит против законопроекта. По его мнению, наказывать за слухи — «это путь в никуда». Он считает, что за последнее время штрафы в России и без этого «неадекватно выросли».

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