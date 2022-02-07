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В Госдуме предложат разрешить любую самооборону при защите жилища

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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили внести изменения в статью 37 УК РФ (Необходимая оборона). Члены парламента хотят разрешить россиянам любыми способами защищаться от незаконного проникновения в жилище. Законопроект отправили на отзыв в Правительство, его текст опубликовал один из авторов инициативы Ярослав Нилов. В группу депутатов, разработавших законопроект, вошел также депутат от Томской области Алексей Диденко.

«Учитывая недостаточную эффективность применения положения части первой статьи 37 УК РФ, не учитывающего места посягательства, <...> полагаем, что целесообразно предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь и своих родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно дополнению, которое депутаты планируют внести в текст уголовной статьи, предлагается не считать превышением пределов самообороны действия человека, защищающего свой дом от проникновения. Авторы законопроекта обращают внимание на то, что силовики периодически предъявляют россиянам несправедливые обвинения в превышении самообороны, а оправдывают по таким делам менее 1,5% обвиняемых.

Депутаты предлагают законодательно закрепить принцип «мой дом — моя крепость», аналогичный существующему в законодательстве США праву на защиту территории (Stand-your-ground law). Этот принцип сформулирован в начале 17 века, действует в большинстве штатов и позволяет владельцу дома защищать его любыми способами, вплоть до убийства вторгшихся на его территорию.

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