В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о местном самоуправлении

Необходимость отложить рассмотрение документа он объяснил тем, что сбор поправок к законопроекту продолжается.

Второе чтение законопроекта об организации местного самоуправления в России предлагается перенести с марта на июнь 2022 года. С такой инициативой, сообщает РИА Новости, выступил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект об организации местного самоуправления в России был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Он был рассмотрен на пленарном заседании и принят в первом чтении 25 января (294 депутата проголосовали за, 77 выступили против, еще двое воздержались).

Зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сардана Авксентьева отмечала, что представленный текст законопроекта о местном самоуправлении имеет существенные недоработки и не отвечает интересам и чаяниям людей на местах.

«Во-первых, самое главное — сохранение прямых выборов, увеличение количества прямых выборов мэров городов, глав муниципальных образований, поскольку прямое волеизъявление людей — это самый главный принцип демократии», — заявила она. Экс-мэр Якутска выступила против того, чтобы органы госвласти на местах вмешивались в деятельность органов местного самоуправления, высказывали недоверие избранному людьми главе администрации или мэру города, а также применяли к нему дисциплинарные взыскания.

Законопроектом предлагается упразднить органы самоуправления городских и сельских поселений и ввести одноуровневую систему муниципальной власти. Согласно документу, местное самоуправление будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. В случае принятия законопроекта, городские и сельские поселения лишатся советов депутатов и местных администраций, их территории присоединят к городским или муниципальным округам.

Также проектом усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность, а для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года, переходный период устанавливается до 1 января 2028 года.

Под действие законопроекта попадают около 18 тысяч городских и сельских поселений, имеющих собственные органы самоуправления и бюджет.