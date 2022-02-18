В Госдуме планируют разработать требования к квалификации сетевых тренеров личностного роста

В Госдуме предложили усилить контроль за деятельностью блогеров, специализирующихся на курсах и тренингах личностного роста. Как сообщает Znak.com, подобные обсуждения проходили на закрытом совещании на тему «Проблемы дополнительного профессионального образования в цифровом формате».

По данным издания, кроме депутатов в совещании участвовали силовики, общественники и правительственные чиновники. Свой доклад о проблеме «инфоцыганства» представил член Совета по правам человека при президенте и глава аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

В докладе было сказано, что основными продуктами «инфоцыган» становятся курсы, лекции и марафоны. Блогеры этой направленности чаще всего обещают своим подписчикам легкий заработок, красоту или укрепление семьи.

По словам Ашманова, такие блогеры сначала «создают образ депрессивности, скуки и нищеты», а затем дают абстрактные и банальные советы о необходимости, например, научиться «быть в ресурсном состоянии», «посылать сигнал во вселенную» или «дышать маткой». Самыми популярными продуктами «инфоцыган» в докладе названы «Марафон желаний» Елены Блиновской, «Денежный марафон» Валерии Чекалиной, «Стратегии на миллион» Оксаны Самойловой, «Мышление миллионера» Гусейна Гасанова и «Я выбираю тебя» Надин Серовской.

Депутаты по итогам совещания решили создать тематическую рабочую группу, обратив внимание на то, что в Думу уже поступали обращения от обманутых блогерами граждан. Парламентарии предложили разработать критерии, позволяющие отделить блогеров с качественным образовательным контентом от «инфоцыган». Для этого может потребоваться разработка требований к квалификации таких блогеров.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышев предложил определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития, чтобы оградить от аферистов в этой сфере. По словам автора, в пандемию рынок онлайн-образования значительно вырос, но в большинстве случаев коучи, продающие различные тренинги «стараются заработать на продаже информационного продукта, который не имеет абсолютно никакой практической ценности».